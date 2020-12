Regional 31/12/2020 05:30 Alecy Alves | Secom-MT PM de Mato Grosso prende homem com R$ 1,9 mil em notas falsas de 100 reais Questionado pelos policiais militares, o suspeito disse que desconhecida a origem das cédulas e que estaria fazendo um favor para um conhecido, um homem que lhe deu o dinheiro e pediu que efetuado o pagamento de algumas dívidas Foto por: PMMT Em Denise (a 211 km de Cuiabá), policiais do Núcleo da Polícia Militar prenderam na manhã desta quarta-feira (30.12), um homem de 22 anos em flagrante delito tentando pagar boletos com notas falsas de R$ 100. A prisão, em flagrante delito, ocorreu em loja credenciada por um banco cooperativo para recebimento de boletos e outras contas. O suspeito portava 19 cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1,9 mil. Questionado pelos policiais militares, o suspeito disse que desconhecida a origem das cédulas. Ele disse que estaria fazendo um favor para um conhecido, um homem que lhe deu o dinheiro e pediu que efetuado o pagamento de algumas dívidas. O suspeito detido chegou a citar o nome e endereço de um homem, porém a pessoa apontada não foi localizada e ele acabou sendo conduzido à Delegacia da Polícia Judiciário de Barra do Bugres.

Veja também sobre PM de Mato Grosso notas falsas Denise cédulas falsas Voltar + Regional