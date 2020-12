Regional 31/12/2020 08:33 Noelisa Andreola I Gazeta Digital Prefeito e vereadores de Sorriso anteciparam a posse em três dias Assessoria Prefeito reeleito por Sorriso (420 km de Cuiabá), Ari Lafin (PSBD), e seu vice, Gerson Bicego (MDB), foram os primeiros a tomar posse dos cargos em Mato Grosso. A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores, na terça-feira (29). O ato de antecipação da cerimônia é prevista no regimento interno.

Lafin foi eleito com 30.179 votos contra 10.524 do seu adversário na disputa, o deputado estadual Xuxu Dalmolin (PSC). Além deles, os vereadores também eleitos para a próxima Legislatura também foram empossados.

Na ocasião, ainda ocorreu a eleição para a Mesa Diretora da Casa de Leis. O eleito para comandar a presidência do parlamento no biênio 2021-2022 foi o vereador mais votado do município, Leandro Damiani (PSDB), que teve 3.340 votos. Confira a lista de vereadores

Leandro Damiani (PSBD)

Iago Mella (Podemos)

Diogo Kriguer (PSDB)

Acacio Ambrosini (Patriotas)

Mauricio Gomes (PSB)

Celso Kozak (PSDB)

Wanderley Paulo (PP)

Marlon Zanella ( MDB)

Jane Delalibera (PL)

Zé da Pantanal (MDB)

Rodrigo Machado (PSDB)

