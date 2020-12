Regional 31/12/2020 19:06 FELIPE LEONEL Mulher furta 7 peças de picanha e 2 de contra filé de supermercado de MT Mulher entrou com uma bolsa preta vazia no supermercado; funcionários viram ela saindo com a mesma bolsa pesada de carne Uma mulher foi presa, por volta de 13h40 desta quinta-feira (31), após furtar sete peças de picanha e duas de contra filé de um supermercado de Rondonópolis (215 km de Cuiabá). De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita chegou no estabelecimento, do bairro Vila Aurora, acompanhada de outras pessoas, com uma bolsa preta, que aparentemente estava vazia. Os funcionários ficaram de olho nos suspeitos. Quando saíram, perceberam que a bolsa estava bastante pesada. Funcionários acompanharam os três até o estacionamento e pediram para ver o que tinha na bolsa. Ao verem os produtos, eles pediram para que o trio os acompanhassem até a sala de segurança. O valor total do material que iria ser furtado era de R$ 392. Os acusados foram encaminhados para a delegacia sem lesões corporais.

