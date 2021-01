Regional 01/01/2021 10:23 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Vereador Eder Fernandes (Mineirinho) é o novo presidente da Câmara A definição da mesa diretora para o próximo biênio aconteceu logo após a cerimônia de posse. Foto: Reprodução Ainda na manhã do dia 1º de janeiro, os novos parlamentares se reuniram após a solenidade de posse para a eleição da Mesa Diretora, conforme previsto no Regimento Interno da Casa. O resultado da votação definiu o vereador Eder Fernandes da Silva (PSB), como presidente da Câmara de Nova Monte Verde. Mineirinho tem 36 anos e é vereador reeleito, sendo este seu terceiro mandato parlamentar. Composto por quatro vereadores, o grupo eleito será responsável pela coordenação do Legislativo de Nova Monte Verde em 2021 e 2022. A chapa vencedora tem como vice-presidente a vereadora Scarlett Marina (MDB), como primeiro secretário. Manoel Zufino (PP) e como segundo secretário Jose Alves da Silva (PSB). A nova mesa foi eleita por unanimidade.

