Peixoto: Polícia Civil indicia 3 por assassinato de jornalista ocorrido no dia das eleições

O delegado Edmundo Félix de Barros Filho concluiu o inquérito do homicídio do jornalista Ediney Menezes, 44 anos, que foi morto com três tiros na cabeça, no final da noite do dia das eleições do primeiro turno, 15 de novembro, no Centro da cidade de Peixoto de Azevedo.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi remetido à Justiça. Três investigados foram indiciados por homicídio - os nomes não foram revelados. Todos estão presos preventivamente. Em depoimento, o trio permaneceu calado e não explicou a motivação do crime, apesar de terem se entregado para a polícia e confessado o crime.

Câmeras flagraram o momento que o jornalista Ediney Menezes foi encontrado morto dentro do Hyundai HB20, na rua Itamar Dias, Centro de Peixoto. Conforme informações do boletim de ocorrência, uma moto emparelhou com o carro de Ediney e um homem efetuou vários disparos. Ele morreu com três tiros na cabeça.