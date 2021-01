Regional 02/01/2021 10:37 Felipe Leonel I ReporterMT Agiota cobra dívida de R$ 100 mil e acaba assassinado com 4 tiros em MT Homicídio ocorreu em Pontes e Lacerda em uma loja de revenda de veículos; após conversa rápida, Cabelo levou 4 tiros Foto: Divulgação Dalcivan Leite da Silva, mais conhecido como ‘Cabelo’, 47 anos, foi assassinado com 4 tiros na última quinta-feira (31), noite de Réveillon, após cobrar uma dívida de R$ 100 mil. O assassinato ocorreu em Pontes e Lacerda (443 km de Cuiabá), por volta das 18 horas, na empresa Batuta Veículos, no bairro Jardim Bela Vista. Conforme informações de uma testemunha, o agiota teria falado com o assassino no telefone que iria ao local para conversar sobre a dívida. Após ‘Cabelo’ chegar, ele teve uma rápida conversa com o devedor, que sacou um revólver e disparou pelo menos quatro tiros contra ele.

