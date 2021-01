Regional 02/01/2021 11:12 Só Notícias/David Murba Motociclista se envolve em acidente, derruba dois postes em Sinop e morre (fotos: Só Notícias) Wanderson Rodrigo da Silva, de 26 anos, estava em uma Yamaha Crypton quando se envolveu em acidente, hoje de madrugada, por volta das 4h40, na avenida Alexandre Ferronato, nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A versão apurada é que ele atingiu um poste de concreto da rede de energia elétrica às margens da pista. O impacto foi tão violento que o poste quebrou que caiu no meio da avenida. Com isso, levou a queda de outro poste que foi puxado pela fiação. A concessionária de energia foi acionada para fazer os reparos necessários. Uma tia de Wanderson disse que ele estava em uma festa de aniversário e se despediu de todos falando que iria embora. A Polícia Civil esteve no local realizado os trabalhos necessários, além da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que faz análise para o delegado responsável pelas investigações. A moto em que ele estava ficou com a parte frontal completamente destruída. O corpo de Wanderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e, posteriormente, sepultamento. Em outro caso conforme Só Notícias já informou, Francisco Alves da Silva, 26 anos, morreu, ontem a madrugada, em um acidente na MT-140, rodovia que liga Sinop a Santa Carmem. A principal suspeita é que a vítima pilotava uma motocicleta Honda XRE branca, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu os pilares de concreto da cerca de uma fazenda. Segundo o registro feito pela Polícia Civil, a vítima foi encontrada já em óbito. Os investigadores constataram que Francisco se deslocava sentido Santa Carmem e os indícios apontam que estava em alta velocidade. Os policiais também registraram que os sinais na pista indicam que o motociclista deslizou por aproximadamente 50 metros, antes de atingir a cerca.

