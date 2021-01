Descarga elétrica em escavação de poço mata pai, filho e mais um em Lucas

Uma descarga elétrica resultou na morte de três homens, na tarde deste sábado (02), no Rancho Vovô Olário, no Recanto dos Macucos, em Lucas do Rio Verde, Médio-Norte do Estado. As informações são do Agora MT.

As vítimas estariam escavando um poço artesiano, quando um cano metálico que era utilizado para fazer o trabalho tocou no fio de alta tensão. Com isso, os três receberam a descarga elétrica.

Os Bombeiros estiveram no local, mas vítimas já estavam sem vida. Segundo informações, eram pai, filho e um ajudante.

A Politec esteve no local fazendo a perícia. A Polícia Civil registrou ocorrência.