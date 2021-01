Regional 03/01/2021 06:34 Diario de Cuiabá MT - Idosa de 76 anos é agredida e estuprada dentro de uma igreja Mulher foi agredida por um bandido no momento em que fazia orações no templo, em Nortelândia Uma senhora de 76 anos foi agredida e estuprada, dentro de uma igreja católica, por um bandido. Ela estava ajoelhada, fazendo orações, quando foi agredida. A idosa abriu o templo para fazer a limpeza, na manhã deste sábado (2), na cidade de Nortelândia (253 Km a Médio-Norte de Cuiabá), e se ajoelhou um minuto para rezar.

A vítima foi surpreendida pelo bandido, que a agarrou por trás com uma "mata-leão" e a violentou, deixando-a desacordada.

O acusado seria um homem de cerca de 35 anos, que foi preso logo em seguida por uma equipe da Polícia Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Caso fique comprovada a participação do homem detido, ele será autuado em flagrante em crime de lesão corporal grave e estupro.

