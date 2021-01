Regional 03/01/2021 09:14 Djeferson Kronbauer / Power Mix Saveiro bate de frente com HB20 e deixa criança e mais seis feridos na BR-163 Foto / Power Mix Um acidente envolvendo uma picape Saveiro, um HB20 e uma carreta deixou sete pessoas feridas na BR-163, em Nova Mutum (264 km de Cuiabá). O acidente ocorreu na manhã deste sábado (02), por volta das 10 horas, durante uma tentativa de ultrapassagem. A pista sentido norte precisou ser interditada para remoção dos veículos. A Saveiro vinha logo atrás da carreta, sentido Cuiabá, quando tentou fazer a ultrapassagem e se deparou com o HB20. O motorista da picape ainda tentou evitar o acidente, mas bateu na lateral da carreta e depois bateu de frente com o HB20, que foi parar fora da pista. Com o impacto, os dois carros ficaram com as partes frontais completamente destruídas. A Rota do Oeste e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer os feridos. As sete vítimas, dentre elas uma criança que teve apenas escoriações, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Nova Mutum pelas equipes de socorro. A Polícia Rodoviária Federal vai investigar as causas do acidente.

