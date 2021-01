Regional 04/01/2021 07:26 RDnews Antes de estrangular garota, jovem diz à polícia que transou e usou camisinha Ao confessar ter matado a Letícia dos Santos, 18, estrangulada, o adolescente de 17 anos contou à polícia que teve relação sexual com a vítima e que teria sido consensual. Disse em depoimento que não teve motivo para o homicídio e não se lembra de tê-la esfaqueado. O corpo da garota foi encontrado em um terreno na zona rural de São José do Rio Claro (250 km de Cuiabá), cidade onde a vítima havia ido passar o final de ano. Ela tinha sinais de violência sexual e cortes pelo corpo. O crime ocorreu na madrugada de 31 de dezembro para 1º e e ela foi encontrada neste sábado (2) O jovem relatou aos policiais que após matar a menina, adormeceu ao lado do corpo e, quando acordou foi embora e não se recorda de como ela ficou com os ferimentos por faca. Narrou ainda que não teria deixado o corpo sem calcinha e que no ato sexual usou preservativo. O vídeo de trecho da confissão foi divulgado pelo Terra MT Digital. O rapaz foi visto com a vítima na noite do crime, mas negava saber do paradeiro da menina até policiais encontrarem a chave da moto dele ao lado do corpo. Conduzido à delegacia, ele confessou. De acordo com a delegada Angelina Andrade, o adolescente será autuado em flagrante pela prática do ato infracional análogo a homicídio qualificado (artigo 121§ 2º, inciso IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima). As diligências continuam para apurar o possível envolvimento de outras pessoas e a motivação do crime. Ela estava desaparecida desde a noite do réveillon quando saiu para uma festa clandestina na zona rural de São José do Rio Claro (250 km de Cuiabá) no ‘Morrinho da luz’. As buscas por Letícia começaram após amigos e familiares procurar a política no dia 1º para notificar o sumiço.

