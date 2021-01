Regional 04/01/2021 07:30 Gazeta Digital 13 pessoas morrem em decorrência da covid-19 em Mato Grosso Tchélo Figueiredo/Secom O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou que mais 13 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus no domingo (3). Ainda de acordo com os dados, 4.552 óbitos foram registrados.

Foram notificadas 434 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 181.335 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 4.973 estão em isolamento domiciliar e 171.057 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 204 internações em UTIs públicas e 209 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 50,62% para UTIs adulto e em 24% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (41.003), Rondonópolis (12.906), Várzea Grande (12.629), Sinop (9.774), Sorriso (8.065), Tangará da Serra (7.820), Lucas do Rio Verde (7.574), Primavera do Leste (5.763), Cáceres (4.069) e Nova Mutum (3.785).

