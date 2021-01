Regional 05/01/2021 05:48 RC101 Grave acidente é registrado na BR-163 em Terra Nova do Norte Um acidente envolvendo uma Chevrolet Montana e uma Toyota Hilux, foi registrado na manhã desta segunda-feira (04-01), na Comunidade Sexta-Agrovila, interior de Terra Nova do Norte, já próximo a Peixoto de Azevedo.

Segundo informações repassadas pelo jornalista João Viola da TV Portal, a Montana seguia de Peixoto para Terra Nova quando se chocou com a Hilux que transitava em sentido contrário.

O condutor da Hilux foi identificado como Sergio Lazaroto, ele foi socorrido para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Já o condutor da Montana que não teve o nome divulgado até o momento, foi levado para o Hospital Municipal de Terra Nova do Norte.

A PRF está no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente.O estado de saúde deles ainda está sendo apurado pela nossa equipe.

Voltar + Regional