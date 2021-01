Regional 05/01/2021 05:51 Exército vai transferir 9º BEC para Sinop; deputado mobiliza para tentar impedir OMinistério da Defesa, através do Estado-Maior do Exército, divulgou portaria, no último dia 18 de dezembro, com diretriz que transfere a sede do 9º Batalhão de Engenharia e Construção (9º BEC) de Cuiabá para o município de Sinop. O 9º BEC , denominado "Batalhão General Couto de Magalhães", é uma das unidades do Exército Brasileiro, localizado em Cuiabá. É subordinado ao 3 º Grupamento de Engenharia, sediado em Campo Grande (MS). Seu nome histórico é uma homenagem ao general José Vieira Couto de Magalhães, que foi presidente da emntão província de Mato Grosso e responsável pelas primeiras ideias de construção da rodovia hoje conhecida como BR-163. Subordinado ao Comando Militar do Oeste, o 9º BEC forma contingentes de reservistas. Além disso, qualifica jovens para o mercado de trabalho. Diante da situação, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) se manifesta contrário a mudança e planeja diálogo com a cúpula do Exército em Brasília para que seja avaliada a possibilidade de impedir a transferência. "Vou pedir uma audiência com o Tenente General Júlio César Arruda, que é cuiabano e conhece nossa história. O BEC é um batalhão dos cuiabanos. Tem toda uma história, uma tradição, a ideia é que permaneça em Cuiabá e que o Exército crie uma nova unidade de engenharia em Sinop", disse. O parlamentar reforça que não é contra Sinop ou qualquer município mato-grossense para receber unidades do Exército. "Não sou contra Sinop ou algum município do Norte do Exército ter uma unidade do Exército.Sou a favor e entendo que está até atrasado. O Exército deveria ter uma unidade. Mas não concordo com a transferência do 9 BEC", pontua. (Com Assessoria) Galeria de Fotos

