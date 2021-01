Regional 06/01/2021 06:12 Quatro pessoas são presas por roubos praticados em Guarantã do Norte Um dos roubos foi praticado contra um casal que teve a camionete levado pelos criminosos Polícia Civil de Guarantã do Norte cumpriu nesta segunda-feira (04.01) quatro mandados de prisões contra suspeitos envolvidos em roubos praticados no município. No dia 08 de novembro, três suspeitos renderam um casal que trafegava da BR-163 em direção à zona rural do município e fugiram levando uma camionete. As vítimas passavam pela estrada, avistaram galhos obstruindo a via e precisaram parar, quando foram rendidas e amarradas pelo grupo criminoso. Armados e ameaçando-as de morte, os suspeitos exigiram a camionete modelo Hillux e celulares das vítimas, Após investigações da Delegacia de Guarantã, os criminosos foram identificados e realizada a representação pela prisão. O outro mandado foi cumprido contra um suspeito de um roubo praticado contra uma farmácia na cidade, na tarde do último domingo. Dois suspeitos chegaram ao local e um deles entrou na farmácia, com capacete e máscara e após agredir um funcionário fugiu levando dinheiro do caixa e celular da vítima.

