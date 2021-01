Regional 07/01/2021 06:09 Rafael Costa I O Livre Em Lucas do Rio Verde, prefeito e vice “ganham” aumento de até 34% Foi publicada na segunda-feira (4) no Diário Oficial de Contas a lei 3127/2020 que reajusta em 34% o salário do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá). O benefício acima da média da inflação dos últimos anos só será válido a partir de janeiro de 2022. Atualmente, o salário do atual prefeito Miguel Vaz (Cidadania) é de R$ 13,4 mil. A partir do próximo ano, vai para R$ 18 mil. Já o vice-prefeito Márcio Pandolfi (PDT) e os secretários municipais recebem R$ 11,9 mil. Com o reajuste, terão direito a R$ 15 mil mensais. A aprovação do aumento salarial foi feito pela Câmara Municipal em sessão ordinária realizada no dia 7 de dezembro. Foram cinco votos favoráveis e dois contrários. No entanto, posteriormente veio a aprovação pelo Congresso Nacional da lei complementar 173/2020 que autorizou o governo federal a liberar R$ 125 bilhões aos Estados e municípios nas políticas de combate ao coronavírus (Covid-19) desde que esses entes federados se comprometessem a não conceder aumento salarial aos seus respectivos servidores públicos. Outro lado A reportagem de O Livre tentou contato com o vereador Dirceu Camilo Costa (PV), responsável pela publicação da lei no Diário Oficial de Contas. Porém, não conseguiu atendimento pelas ligações telefônicas.

