Regional 07/01/2021 06:16 Governo decide que escolas estaduais reabrem no dia 1º de fevereiro Primeiro, voltam os professores, diretores e assessores; no dia 8, será a vez dos alunos, com revezamento O retorno das atividades na rede estadual de ensino está confirmado para o dia 1º de fevereiro, no sistema híbrido (presencial e não presencial), segundo informações da Secretaria de Educação (Seduc). Conforme o plenejamento do Governo, primeiro, voltam os professores, diretores e assessores, que terão uma semana pedagógica (de 1º a 5 de fevereiro), fechando o planejamento para 2021. No dia 8 de fevereiro, será a vez dos alunos voltarem às salas de aula, com revezamento. Somente o sistema público estadual de ensino conta com aproximadamente 40 mil profissionais e 390 mil alunos. O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, explicou que todas as escolas estaduais de Mato Grosso receberam, no fim de 2020, recursos para comprar álcool em gel, máscaras, entre outros materiais que visam garantir a proteção dos mais de 380 mil alunos e 40 mil profissionais. Outras ações são adotadas nas unidades escolares para manter todos os protocolos de biossegurança e evitar a contaminação pela Covid-19. Além de Mato Grosso, mais 14 estados já anunciaram que a educação será retomada no sistema presencial a partir deste mês. Goiás e Piauí querem os alunos nas salas de aula ainda em janeiro. Para fevereiro, o retorno presencial está previsto em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Amapá e Pará também já anunciaram aulas presenciais, mas ainda sem data definida. O secretário Alan Porto lembrou que, em Mato Grosso, as escolas suspenderam as atividades presenciais em março do ano passado. Ele observou ainda que um dos grandes desafios da Educação, neste ano, é justamente recuperar os prejuízos causados à aprendizagem em 2020 pela pandemia. Lembrou, ainda, que todas as decisões da Seduc são tomadas considerando a curva de evolução da Covid-19 e que, se necessário, serão reavaliadas a qualquer momento.

