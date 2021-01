Regional 07/01/2021 07:58 AMANDA DIVINA Guarantã do Norte: Adolescente de 14 anos é torturada em por amigas após delatar crimes Uma adolescente de 14 anos foi torturada por um grupo de amigas, que tem entre 13 e 19 anos, após ter sido acusada de ter denunciado um rapaz por práticas criminosas, em Guarantã do Norte. As agressões teriam ocorrido na residência da menor de 15 anos. A vítima foi encontrada por policiais militares na rua Pau Brasil com diversos ferimentos. Ela relatou aos agentes que havia sido torturada como forma de castigo por ter supostamente delatado um criminoso. Na residência, as menores teriam agredido a adolescente com socos e chutes, além de bater uma faca em seu braço para torturá-la psicologicamente e fazer ameaças de morte. A tortura teria sido gravada com um aparelho celular de uma das suspeitas. Os agentes da Polícia Militar realizaram rondas na região e conseguiram localizar duas suspeitas. As demais integrantes do grupo foram encontradas no bairro Santa Marta. Elas foram encaminhadas à delegacia onde devem prestar depoimento. Não foi informado se a vítima foi encaminhada para uma unidade médica para receber atendimento

Voltar + Regional