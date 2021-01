Regional 08/01/2021 12:36 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Bandeirantes abre seleção na educação Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Bandeirantes, anunciou o edital nº Nº 001/2021 de seu processo seletivo que vai contratar profissionais na área da educação para o ano letivo de 2021. O processo seletivo Prefeitura abre 44 vagas em vários cargos de níveis fundamental, médio e superior com salários que vão de R$ 1.100,00 a R$ 1.991,38. Vagas na área educacional As oportunidades ofertadas para os cargos de Professores, Monitores, Apoio Administrativo Educacional (Nutrição/Merendeira), Apoio Administrativo Educacional (Zeladora/Limpeza), Apoio Administrativo Educacional (Vigia) Para os cargos de professor, especificamente, a carga horária de 20 horas constante na tabela, servirá apenas de base salarial, podendo ser alterada de 10 a 40 horas no contrato, com remuneração proporcional à carga horária, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. Para a realização da inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos: Estar ciente de todas as informações sobre o Processo Seletivo Simplificado e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos quando da contratação temporária. Periodo das inscrições de 20/01/2021 à 27/01/2021 das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua José Francisco Otênio, s/n, Centro, Prédio Múltiplo Uso Alziro Pereira Mendonça. Mais informações O processo seletivo Prefeitura de Nova Bandeirantes será válido até o término do ano letivo de 2021. Para ler o edital, acesse o site da Prefeitura de Municipal: novabandeirantes.mt.gov.br

