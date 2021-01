Regional 09/01/2021 06:03 Só Notícias/David Murba Carretas se envolvem em colisão na BR-163 em Nova Mutum fotos: SBT Nova Mutum A colisão entre uma Scania branca, com placas de Sorriso e uma Volvo F540, com placas de São Paulo, ocorreu, ontem a tarde, na BR-163, em Nova Mutum. Uma equipe de socorro da concessionária que administra a rodovia esteve no local, mas os motoristas assinaram termo de recusa de atendimento. A colisão foi tão forte que a cabine da Volvo teve grandes danificações. O para-brisa quebrou e o para-choque se desprendeu danificando várias peças. O cavalo mecânico chegou a sair da pista com o primeiro vagão, apenas o último ficou sobre a rodovia. A Scania não teve grandes danificações. As causas e responsabilidades do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades policiais. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local colhendo informações para registrar boletim de ocorrência. Uma equipe de inspeção fez a sinalização do trânsito.

