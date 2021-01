Regional 09/01/2021 16:44 MidiaNews Três homens são presos por atacar base da PM em Cuiabá Três homens foram presos por atacar a base da PM, na madrugada deste sábado (9), após os policiais acabarem com uma festa realizada no Bairro Três Barras, em Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para investigar um suspeito armado em um carro Montana. Ao chegar no local, em frente ao estabelecimento Pirâmide, havia uma concentração de cerca de 400 pessoas. Os policiais chamaram reforços. Com a chegada do reforço, a guarnição foi recebida a pedradas e garrafadas, sendo, segundo a Polícia Militar, necessário o uso de munição antimotim - balas de borracha - para dispersar a multidão. Após o ocorrido, três indivíduos quebraram o portão e jogaram pedras na base da PM. Os suspeitos foram encontrados na praça do bairro. Um deles resistiu à prisão e fez um movimento aproximando as mãos da cintura. Os policiais, interpretando a ação como perigosa, fizeram, novamente, o uso de munição antimotim. O homem foi atingido nas costas e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro. Em seguida, os três foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

