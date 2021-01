Regional 09/01/2021 16:54 Só Notícias/Cleber Romero Três apostadores de Mato Grosso são premiados com mais de R$ 40 mil na Quina Os três ‘sortudos’ ou ‘sortudas’ de Cuiabá e Paranatinga ganharam, ontem à noite, mais de R$ 40 mil, na Quina que é uma das modalidades de jogos da Caixa Econômica Federal. Eles acertaram quatro dos cinco (26, 31, 53, 65 e 72) números sorteados, no Espaço Loterias, em São Paulo. Consta no detalhamento que uma das apostas feitas na capital foi na modalidade bolão e vai receber mais de R$ 24 mil. Já as outras duas foram de forma simples e ganharam R$ 8 mil cada. Ninguém acertou os cinco números e prêmio principal acumulou em R$ 14 milhões. O próximo sorteio será hoje à noite. As apostas podem ser feitas pela internet ou em uma Lotérica até às 18h. Hoje à noite, também tem o sorteio da Mega-Sena com prêmio de R$ 8 milhões para apostas que acertarem as seis dezenas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Na última terça-feira, conforme Só Notícias já informou, um apostador do município de Confresa (660 quilômetros de Sinop) faturou um prêmio de R$ 49 mil na Mega-Sena, principal modalidade de loteria da Caixa. O “sortudo” acertou cinco dos seis números sorteados.

Voltar + Regional