Regional 10/01/2021 09:11 Eliza Gund I Nativa News Homem é preso por disparo de arma de fogo e ameaça em Paranaita Foto: Divulgação Militares do 4ª Pelotão de Polícia Militar em Paranaíta realizaram a detenção de um homem após denúncia de ameaça e disparo de arma de fogo. Uma ama de fogo municiada foi retirada de circulação e o suspeito conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por um homem que relatava estar sendo ameaçado pelo aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, e que por volta das 20h40 o suspeito passou em frente à sua residência e efetuou disparos de ama de fogo. Após a denúncia a guarnição saiu em rondas avistando o suspeito conduzindo uma caminhonete na Avenida Maria Elisa Miyasima e deu ordem de parada para o suspeito. O suspeito obedeceu a ordem, em busca veicular foi encontrada uma espingarda cal. 36 de marca não identificada e um cartucho Cal.36 deflagrado no interior do veículo. Diante o fato foi dado voz de prisão ao suspeito.

