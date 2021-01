Briga de família em bar vira caso de policia em Carlinda

Briga de família em bar acaba virando ocorrência policial em Carlinda. O fato foi registrado pela Polícia Militar as 15h, Polícia Militar de Alta Floresta se deslocou para atendimento do caso envolvendo dois homens com 25 e 79 anos.

A PM foi acionada para dar apoio nesta ocorrência em que o suspeito estava em posse de uma arma branca (faca) em um bar no bairro Cristo Rei. Ao chegar no bar, o suspeito estava no local e confirmou a guarnição da PM que correu atrás da vítima, que é seu tio, com uma faca.

Segundo relatos do suspeito, ele se apoderou de uma faca e tentou alcançar a vítima após sofrer um golpe com taco de sinuca em sua cabeça. Fato confirmado pela “vítima”. Diante o fato a dupla foi conduzida à Alta Floresta, para atendimento médico e para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.