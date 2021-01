Regional 10/01/2021 17:02 Gazeta Digital Jornalista de Sinop é convidado para apresentar jornal na Record O jornalista mato-grossense Wésllen Tecchio, 25, irá apresentar o programa Balanço Geral Manhã, exibido nacionalmente pela Record TV a partir de segunda-feira (11), para cobrir as férias do apresentador Bruno Peruka. Ele é apresentador do Balanço Geral Sinop, da Real TV Sinop, afiliada da TV Vila Real, do Grupo Gazeta de Comunicação. Natural de Várzea Grande, mas morador de Sinop desde os 5 anos de idade, o apresentador começou a carreira no entretenimento precocemente, primeiramente como garoto merchan e posteriormente como locutor de loja. Agora Wésllen terá a missão de entrar na casa de milhares de brasileiros em rede nacional. Wésllen se diz honrado pelo convite e que está vivendo um grande momento na vida profissional. “Confesso que no início fiquei bastante nervoso! Afinal, outro mundo é outra realidade. Com o passar dos dias, fui me familiarizando e ganhando confiança na equipe do Balanço Geral Manhã que é maravilhosa e competente”, diz ele sobre a experiência. “Me sinto realizado profissionalmente e muito grato a Deus por esse momento único", disse o comunicador. O comunicador apresenta o Balanço Geral Sinop há dois anos e terá sua primeira experiência em rede nacional. Ele já está em São Paulo, onde faz os últimos ajustes antes do programa ir ao ar na segunda-feira (11), a partir das 4 horas. Em tom descontraído, o apresentador aproveitou a visita nos estúdios da Record TV, na Barra Funda, para conhecer algumas das celebridades da emissora. Em ascensão, o jornalista até chegou a fazer vídeos com os apresentadores Celso Zucatelli e Reinaldo Gottino, pedindo para os telespectadores assistirem à estreia do programa. O programa Balanço Geral é um programa jornalístico da Record TV, com foco que varia entre jornalismo policial e comunitário, além de pautas e quadros que mexem com o cotidiano da população.

