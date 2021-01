Regional 11/01/2021 09:55 Redação I Nativa News Homem é assassinado a tiros em Nova Bandeirantes A vítima estava de bruços próximo ao meio fio da via pública. Um homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (11), no município de Nova Bandeirantes. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou sobre disparos de arma de fogo próximo a igreja católica. A vítima é um homem, identificado como Isaías Oliveira de 41 anos, natural de Santo Antônio do Sudoeste/PR. Ainda não se sabe a motivação do crime e quantos tiros atingiram a vítima. O caso passa a ser investigado.

