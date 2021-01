Regional 11/01/2021 10:07 Gazeta Digital Semana segue com muita chuva em todo Mato Grosso O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) mostra uma semana de muita chuva para a capital de Mato Grosso e a maioria das regiões do estado. A máxima em Cuiabá não passa dos 33°C. Assim como foi o fim de semana, os próximos dias devem ser de muita chuva em Cuiabá, principalmente segunda (11) e terça-feira (12). A mínima para hoje e terça deve ser de 26°C e a máxima chega a 33°C. A quarta-feira (13) terá temperaturas entre 24°C e 33°C. Na quinta e sexta-feira a previsão é de termômetros marcando entre 25°C a na sexta-feira ( 15) a 33°C.

A previsão de chuva para Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte de Cuiabá) é a mesma que da capital. Na cidade, os termômetros marcam entre 19°C e 29°C no decorrer da semana.

Em Cáceres (225 km a Oeste) chove todos os dias. A temperatura fica entre 24°C e 35°C nos próximos dias.

Já em Rondonópolis (215 km ao Sul) deve chover durante toda a semana, por lá a mínima fica em 24°C e a máxima chega a 34°C.

Alta Floresta também terá uma semana chuvosa. A mínima chega a 24°C e a máxima a 33°C. Apesar de muita chuva, não há alerta de temporais para os municípios mato-grossenses.

