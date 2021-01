Regional 11/01/2021 17:21 Nortão Online Homem morre após colisão entre moto e caminhão na MT-320 em Colíder Foto: Nortão Online Um homem, identidade ainda não informada, acabou perdendo a vida em um acidente na MT-320 em Colíder, em Colíder, no início da tarde de hoje (11). Ele trafegava em uma motocicleta e acabou batendo na traseira do caminhão, no lado esquerdo, em uma invasão de pista. A Polícia Militar passava pelo local e acionou o Corpo de Bombeiros bem como efetuou o isolamento da pista. O motociclista foi encaminhado para o hospital regional mas faleceu logo depois, de acordo com as informações da Guarda Municipal de Trânsito.

