Regional 12/01/2021 07:28 Visao noticia Policia Militar de Sinop apreende pasta base de cocaína avaliada em 2 milhões O Grupo de Apoio, Ari e Gefron (Polícia de Fronteira) da Polícia Militar conseguiu apreender 68 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 72 kg da droga que estava sendo transportado no fundo falso de um carro, modelo não informado.

De acordo com a PM, o motorista é morador do município de Cacoal, Rondônia, e estava trazendo a droga para o interior de Mato Grosso. A abordagem ocorreu no bairro Alto da Glória.

O entorpecente que veio da Bolívia está avaliado em aproximadamente 2 milhões de reais. O suspeito não falou para qual destino seria a droga.

O caso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil onde o caso passa a ser investigado.

