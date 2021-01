Regional 12/01/2021 17:58 Gazeta Digital MT - Idoso é extorquido em R$ 20 mil após papo com 'novinha' na internet Idoso de 66 anos, morador de uma cidade de Mato Grosso, está sendo extorquido por golpistas após conversar pela internet com uma menina que supostamente seria menor de idade, moradora de Porto Alegre. O grupo pedia R$ 20 mil para não denunciá-lo por pedofilia. De acordo com as informações obtidas pelo , a vítima começou a conversar com a jovem acreditando que se tratava de uma filha de um conhecido. A aproximação começou pela rede social e evoluiu para o WhatsApp. Depois disso, recebeu ligação de um homem se passando por delegado da cidade, afirmando que a mãe da jovem suspeita queria processá-lo e que para ‘dar um jeito na situação’, ele solicitou uma quantia de R$ 20 mil. A vítima pediu para ele diminuir o valor, que foi diminuído para uma quantia de R$ 2 mil. Quando o idoso foi no banco fazer a transferência, foi alertado pelo gerente que poderia ser um golpe. Diante dos fatos, o homem procurou a delegacia para comunicar o fato. O caso será investigado pela Polícia Civil.

