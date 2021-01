Regional 12/01/2021 18:10 G1MT Agiota é morto a tiros ao cobrar dívida de empresário em MT Vídeo de câmeras de segurança que mostram Dalcivan Leite da Silva sendo assassinado começou a circular nas redes sociais nesta semana e chegou até a polícia. Foto: Reprodução Um agiota de 47 anos foi morto a tiros ao cobrar dívida de um empresário no Bairro Jardim Bela Vista 3, em Pontes e Lacerda, a km de Cuiabá, no dia 31 de dezembro. Um vídeo de câmeras de segurança que mostram Dalcivan Leite da Silva sendo assassinado começou a circular nas redes sociais nesta semana e chegou até a polícia. A Polícia Civil informou que o caso é investigado em inquérito instaurado pela delegada Bruna Caroline Laet. O inquérito deve ser concluído na próxima semana. Segundo a polícia, o dono de um mercado na cidade é o principal suspeito do homicídio. A polícia apurou que imagens do estabelecimento captaram o momento da ação e testemunhas também presenciaram o crime, o que deve facilitar na localização do suspeito. Conforme as investigações da Delegacia de Pontes e Lacerda, Dalcivan foi atingido por, pelo menos, quatro disparos de arma de fogo. Ele atuava como agiota na cidade e foi cobrar uma dívida do suspeito, que tem um pequeno comércio na região. Após o empresário chegar ao local, ambos tiveram uma conversa rápida e o suspeito sacou uma arma e efetuou os disparos contra Dalcivan.

