Regional 13/01/2021 05:57 G1MT Cuiabá: Motorista atropela 6 pessoas em ponto de ônibus; 3 são internadas Foto: Polícia Militar O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e atropelou seis pessoas em um ponto de ônibus em frente ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) na tarde desta terça-feira (12). Segundo a Polícia Militar, três pessoas, entre elas uma mulher grávida, foram encaminhadas para o HMC e recebem atendimento médico. Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre as três pessoas que foram internadas, duas estão em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas. Além da Polícia Militar, uma equipe da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) esteve no local e deve investigar o caso. O motorista do carro foi detido.

