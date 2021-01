Regional 13/01/2021 10:41 Diario de Cuiabá Chance do Cuiabá chegar à Série A é de 89,5%, diz universidade Time de Mato Grosso tem 55 pontos e, na tabela do G4, é perseguido pelo CSA e pelo Juventude Levantamento do site Globo Esporte aponta que as duas vagas que restam na Série B, com vistas ao acesso à Série A do Brasileirão 2021, são disputadas por 11 times. Um deles é o Cuiabá EC, que tem 55 pontos. Na quinta-feira (14), a equipe enfrenta o Guarani, na Arena Pantanal, pela 35ª rodada. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no entanto, aponta que o Cuiabá tem 85,9% de chances de acesso. As outras equipes com maiores probabilidades de subirem de divisão são: CSA (4º - 45.7%) e Juventude (5º - 40.1%). Além de Cruzeiro e Avaí, outros com chances matemáticas são: Guarani (6º, com 48), Ponte Preta (7º, com 48), Operário (8º, com 48), Brasil de Pelotas (10º, com 47), CRB (11º, com 46) e Sampaio Corrêa (12º, com 45). A partir daí, os times têm chances quase nulas ou não tem mais possibilidade de acesso. NA ELITE - A elite do futebol brasileiro já tem definidos dois novos representantes para a temporada 2021. Na terça-feira (12), América-MG e Chapecoense conquistaram os resultados que precisavam na 34ª rodada, e contaram com tropeços de CSA e Juventude para garantir acesso à Série A por antecedência. Agora, 11 times lutam por duas vagas nas quatro rodadas restantes. Na liderança, o time mineiro foi o primeiro a sacramentar retorno ao Brasileirão (de onde caiu em 2018), após empatar em 0 a 0 com o Náutico, em Recife (PE), e chegar aos 67 pontos. É o quarto acesso americano na era dos pontos corridos da segunda divisão, o que o torna recordista de ascensões ao lado de Sport e Avaí. A Chape precisava vencer o Figueirense: ganhou por 2 a 1, na Arena Condá, e chegou a 66 pontos. Os dois times não podem ser ultrapassados pelo Juventude (5º, com 52 pontos). Das onze equipes que lutam por duas vagas, algumas têm mais chances e outras precisam praticamente de um milagre. E ainda existem duas partidas a serem disputadas nesta quarta, pela 34ª rodada, que podem definir cenários para Cruzeiro e Avaí. A Raposa está em 13º, com 44 pontos, e enfrenta o lanterna Oeste em casa, para chegar a 47, dar salto na tabela e ficar a 5 pontos do G-4. Em outro jogo desta quarta, o Avaí (9º, com 47) precisa vencer o Vitória (que luta contra o rebaixamento) para encostar no pelotão de cima.

