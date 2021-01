Regional 13/01/2021 19:31 Juina: Primeira fase da Operação Hidra cumpre 12 mandados de busca e apreensão Polícia Civil do município reúne informações sobre crimes ocorridos na cidade, entre eles homicídios consumados e tentados A Polícia Civil de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) cumpriu 12 mandados judiciais de busca e apreensão na primeira fase da Operação Hidra. A ação foi realizada nesta terça-feira (12.01), em diversos endereços da cidade. De acordo com o delegado Marco Bortolotto Remuzzi, a operação tem o objetivo de reunir informações e apreender provas para subsidiar investigações relacionadas a crimes graves ocorridos no município, entre eles homicídios e tentativas de homicídios. Foram aprendidos itens eletrônicos e porções de drogas.

As investigações seguem em andamento para também identificar autores dos crimes.

