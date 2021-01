Regional 13/01/2021 20:14 Folha Max SORRISO: Adolescente acusa mãe de agredi-lo com golpes de tijolo no rosto Um adolescente de 14 anos foi agredido com golpes de tijolo no rosto na tarde desta terça-feira (12) em Sorriso (396 quilômetros de Cuiabá). Ele está com diversos hematomas no rosto. A Polícia Militar foi acionada pala UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde o adolescente foi atendido. O menor disse que residia com a avó paterna, mas a pedido da mãe passou a morar com ela. Porém, ontem os dois discutiram e, segundo o adolescente, a mãe tentou agredi-lo fisicamente com socos e tijoladas. A Polícia Civil investiga o caso e até o fechamento desta matéria a mulher não havia sido localizada.

