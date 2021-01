Regional 13/01/2021 20:24 Diario de Cuiabá Avião bimotor faz pouso forçado no interior de MT; não há feridos Um avião bimotor Neiva, modelo EMB-810D, fez um pouso forçado, "de barriga", ao perder o trem de pouso, no interior de Mato Grosso. O pouso emergencial, segundo as informações, aconteceu ao aeródromo municipal, na cidade de Canarana (823 km a Nordeste de Cuiabá), por volta de 16h desta quarta-feira (13). Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), havia quatro pessoas na aeronave, mas ninguém saiu ferido. Antes de pousar de barriga, a aeronave bateu no solo, deu um giro no ar e bateu de barriga novamente numa pista improvisada. Técnicos da Cenipa vão investigar as causas da pane no bimotor. A Polícia apurou que o avião corria o risco de explodir. Esse tipo de aeronave tem capacidade para transportar até seis passageiros, com peso máximo de 2,155 para decolagem.

