Regional 14/01/2021 19:34 G1MT Sorriso: Pai registra BO contra tatuador por fazer tatuagem na filha de 14 anos sem autorização Pai também acionou o Conselho Tutelar da cidade. O procedimento custou R$ 400 e durou quase 5 horas. Delegacia da Polícia Civil de Sorriso (MT) deve investigar o caso — Foto: Polícia Civil Um pai registrou um boletim de ocorrência, nessa quarta-feira (13), contra um tatuador suspeito de fazer uma tatuagem no braço da filha dele, de 14 anos, sem autorização, em Sorriso, no norte do estado. O pai também comunicou o Conselho Tutelar da cidade. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro e custou R$ 400. O valor foi pago pela adolescente no estúdio. À polícia, o pai relatou que a filha mora com a mãe em Sorriso e ele em Goias. O pai teria viajado para Mato Grosso para buscar a menina para uma viagem com ele. Ao encontrar a filha, ele viu a tatuagem e a questionou sobre quem teria feito o procedimento. Ao pai, a menina apontou o estúdio. Conforme o boletim de ocorrência, o pai ligou para a mãe da menina, que afirmou que não autorizou a filha a fazer a tatuagem. Em seguida, o homem procurou o estúdio e questionou o profissional, já que a menina é menor de idade. Segundo ele, o tatuador disse que fez o procedimento porque a adolescente havia pedido. De acordo com o BO registrado, o estúdio não possui licença para funcionar. A Polícia Civil deve investigar o caso.

