Regional 15/01/2021 05:29 Nadja Vasques/TJMT Juíza determina suspensão do expediente presencial na Comarca de Apiacás Foto: Reprodução A juíza da Comarca de Apiacás, Janaína Rebucci Dezanetti, determinou a suspensão do expediente presencial na comarca de 14 a 20 de janeiro de 2021. A decisão ocorreu após a funcionária de uma empresa terceirizada apresentar sintomas da Covid-19 e de uma servidora lotada na Secretaria da Vara Única ter tido contato com seu esposo, que também apresentou sintomas da doença. Na Portaria nº 01/2021, a magistrada estabeleceu o regime de teletrabalho para todos os servidores e estagiários durante o período de suspensão do expediente. Informou ainda que as servidoras aguardam resultado do teste para confirmação do diagnóstico. Confira AQUI a Portaria e os telefones e e-mails de contato.

