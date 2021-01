Regional 15/01/2021 14:52 Driely Melo/Assessoria Apiacás estará disponibilizando ônibus para transportar alunos para fazer Enem em Alta Floresta Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Educação irá disponibilizar o ônibus escolar para estar levando os alunos que irão participar do Enem 2021 nos dias 17 e 24 de janeiro na cidade de Alta Floresta. A Secretaria Municipal de Saúde está sendo parceria nesse momento de pandemia, onde os alunos deverão usar máscara o tempo todo e fazer a devida higienização das mãos com álcool em gel. Uma profissional da saúde estará monitorando os alunos por sete dias após a ida deles para o Enem. Para o secretário de educação Fabio Germano, é importante que os alunos façam o Enem, porém é mais importante ainda que os alunos se cuidem nesse momento de pandemia. “Nossos alunos estarão em contato com muitas pessoas de outras cidades, por isso os cuidados deverão ser redobrados, o uso de máscara é obrigatório por lei, sem falar da higienização das mãos com álcool em gel. Nós estamos com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, no qual uma profissional estará fazendo o monitoramento desses alunos por até sete dias após o Enem, para acompanhar se estão todos bem sem estar sentindo nenhum sintoma da covid-19. Desde já quero agradecer o apoio dos profissionais da saúde, e peço aos nossos alunos que tenham a consciência que precisam e devem se cuidar, pois o momento que estamos vivendo é delicado”. Diz o secretário de educação.

