Regional 15/01/2021 15:39 Reporter MT Bandidos espancam e roubam arma de policial em Cuiabá Policial teria entrado em luta corporal com um criminoso, foi derrubado e imobilizado pelos bandidos que assaltaram a Drogasil. Um policial foi agredido por três bandidos e teve a arma roubada na manhã de sexta-feira (15), em Cuiabá. O crime foi cometido no bairro Bandeirantes, na Rua Diogo Domingos Ferreira, às 9 horas. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que os bandidos chegam em um Gol preto. Os três criminosos saem do carro e se dirigem para a Drogasil e anunciaram o assalto. Neste momento, um policial entrou em luta corporal, quando foi derrubado e teve a arma roubada. Um vídeo mostra o policial no chão sendo agredido com chutes. Logo depois, eles voltaram para o carro e fugiram. A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) investiga o roubo.

