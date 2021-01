Regional 16/01/2021 06:51 Em 30 dias casos de Covid disparam em Juara e cidade cria hospital de campanha Até 16 de dezembro do ano passado, o município de Juara (a 693 km) tinha notificado 822 casos confirmados de coronavírus. Mas, em pouco menos de um mês, a cidade já confirmou mais 604 infecções. O número representa 73,47% das contaminações feitas em mais de oito meses de pandemia. Diante do alto índice de casos positivos e internados no Hospital Municipal, a Secretaria municipal de Saúde decidiu transformar o Centro de Saúde em um hospital de campanha. Segundo a prefeitura, o Centro de Saúde só atenderá somente pacientes internos e positivos com coronavírus. A unidade deixará de realizar atendimentos de especialidades ambulatoriais a partir dessa sexta (15). A demanda dos atendimentos ambulatoriais passará a ser realizada em todos os Postos de Saúde da cidade, que já pegarão as consultas desde essa quinta (14). Já as especialidades médicas somente na próxima segunda (18). Todas as pessoas contaminadas diagnosticadas com a Covid-19, e que estão internadas no Hospital Municipal, serão removidas para o Centro de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde pretende ampliar as vagas de leitos com a medida. O Centro Municipal de Atendimento ao Covid-9 (antigo PAM), continuará atendendo normalmente nos horários de costume; das 7h às 17 h. Para realizar essa mudança necessária, a Secretaria Municipal de Saúde aumentou o número de profissionais no Centro de Covid e também no Centro da Saúde (hospital de campanha) através de teste seletivo por análise de Curriculo. (Com Assessoria)

