MT prevê vacinar 841 mil pessoas de 8 grupos prioritários com a Coronavac

Mato Grosso já tem finalizado seu Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 com previsão de imunizar, em 4 fases, um total de 841.364 pessoas que fazem parte dos 8 grupos prioritários. Para esse público, serão utilizadas 1.682.728 doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em, São Paulo, em parceria com a farmacêutica Sinovac. Os primeiros mato-grossenses que irão receber a vacina serão os trabalhadores da saúde que somam 77.636 pessoas e fazem parte do grupo 1. Vale lembrar que a população total do Estado é de R$ e 3.526.220 habitantes conforme dados de 2020 do Tribunal de Contas da União (TCU). Por enquanto, o plano não detalha as datas de quando o restante da população irá receber a vacina.

Na primeira fase serão vacinados 192.983 mato-grossenses que integram os grupos 1 e 2 que compostos por trabalhadores da Saúde (77.636), pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (2.382), povos indígenas vivendo em terras indígenas (23.976), pessoas de 80 anos ou mais (45.505) e pessoas de 75 a 79 anos (43.484).

Depois, na segunda fase da imunização serão contempladas 304.827pessoas integrantes dos grupos 3, 4 e 5, onde estão: pessoas de 70 a 74 anos (67.859), pessoas de 65 a 69 anos (99.697) e pessoas de 60 a 64 anos (137.271). Já na terceira fase terão preferência os indivíduos que apresentam comorbidades e foram classificados como grupo 6 composto por 263.219 pessoas.

Por fim, na quarta fase da aplicação da vacina serão imunizadas 80.335 pessoas que fazem parte dos grupos 7 e 8. Nessas categorias estão trabalhadores de educação do ensino básico (49.238), trabalhadores de educação do ensino superior (14.177), funcionário do sistema de privação de liberdades (2.325), forças de segurança e salvamento (11.305) e forças armadas (3.290).

De acordo com o documento divulgado na tarde desta sexta-feira (15) pelo Governo de Mato Grosso, o plano estadual segue o Plano Nacional de Vacinação desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações em cooperação com o comitê de especialistas da Câmara Técnica. “Optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção”.

Para distribuição e armazenamento das vacinas, o Governo de Mato Grosso planeja utilizar R$ 2,2 milhões, valor que será utilizado para reforma e ampliação das redes de frio central e regional. A Central Estadual, situda em Cuiabá, está operando com capacidade para 88 m3 de armazenamento, sendo que com o aporte da vacina Covid-19 será necessário a ampliação para no mínimo 150m3. O investimento para adequar a obra será de R$ 1,2 milhão. As redes regionais que também vão receber aportes financeiros para readequação e ampliação das obras estão em Barra do Garças (R$ 300 mil), Cáceres (R$ 350 mil), Rondonópolis (R$ 150 mil) e Sinop (R$ 200 mil).

O plano prevê ainda a aquisição de 6,5 milhões de seringas intramuscular ao custo de R$ 2,8 milhões que serão distribuídas aos 141 municípios de Mato Grosso. Para o armazenamento das vacinas o Estado também terá que comprar câmaras de refrigeração e freezer para garantir um armazenamento adequado do imunizante. Para isso serão utilizados R$ 1,7 milhão.

TRANSPORTE AÉREO

Dentro do Estado, as rotas de transporte aéreo estão sendo estudadas e de acordo com o Governo do Estado, serão priorizadas para as regiões mais extremas de Mato Grosso e se restringe ao transporte dos imunizantes. Por questões operacionais e de segurança poderá ser feito via aérea para até 03 regiões: São Félix e Porto Alegre do Norte, a rota Alta Floresta e Peixoto do Azevedo e ainda a rota Juara e Juína.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Conforme consta no plano estadual de imunização, as redes de frio central e as regionais já contam com segurança armada privada, porém para o período de recebimento, armazenamento e transporte será necessário a implementação de segurança a nesses locais. “Ressaltamos As redes de frio central e as regionais já contam com segurança armada privada, porém para esse período de recebimento, armazenamento e transporte será necessário a implementação de segurança a nesses locais. Ressaltamos que essa segurança deve ser prevista inclusive pelos municípios no recebimento da vacina”, diz o documento.

Ainda conforme detalhes do plano, o transporte desses imunobiológicos até as redes de frio regional e desta até ao município deve ser realizado com apoio da Polícia Militar na escolta dos veículos. “Essa articulação já está sendo realizada junto a Secretaria de Segurança Pública para cumprimento do cronograma de entrega dos imunos”.