Regional 16/01/2021 16:33 Ação integrada prende grupo criminoso envolvido em roubo a fazenda em Brasnorte Uma ação policial desencadeada pelas delegacias de Brasnorte e Tapurah e apoio da Polícia Militar de Tapurah foi deflagrada neste sábado (16.01) pela manhã para cumprimento de dois mandados de prisão. Durante as diligências, uma mulher também foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais também apreenderam durante o cumprimento das prisões, ocorridas na cidade de Tapurah, um rádio comunicador, um notebook, uma balança de precisão e uma porção de cocaína e dinheiro. Os suspeitos presos têm 19, 25 e 26 anos. De acordo com o delegado de Tapurah Eugênio Rudy Junior, em 17 de novembro do ano passado, um grupo criminoso invadiu uma fazenda, localizada no município de Brasnorte, e com uso de violência física roubou do local defensivos agrícolas, um veículo, joias e dinheiro das vítimas. Após investigações que culminou na identificação dos envolvidos no roubo, o delegado de Brasnorte, Hugo Montenegro, representou à Justiça pelo mandado de prisão dos suspeitos. O delegado de Tapurah destacou a ação integrada entre as delegacias para chegar à localização e prisão dos envolvidos, que contou com apoio da delegacia do município, onde os envolvidos residem. “A união das forças de segurança resulta em ações como essa de hoje, com resposta sobre o crime cometido e a prisão dos responsáveis”, destacou o delegado Eugênio Rudy.

