Regional 16/01/2021 17:37 Reporter MT No pico da segunda onda, cuiabanos se aglomeram em boate; veja vídeo A mesma que no ano passado promoveu um show de música eletrônica no Parque das Águas Foto: Reprodução Mesmo depois de fechada e multada em R$ 60 mil pela Prefeitura de Cuiabá no fim do ano de 2020, a boate Nuun Garden voltou a realizar na noite de sexta-feira (15) aglomeração de pessoas e desrespeito às medidas de biossegurança contra a covid-19. A casa noturna foi multada por funcionar com mais de 70% da capacidade de lotação do espaço, indo contra o decreto municipal n° 8.204 do Município. No decorrer da semana, o secretário de Saúde de Mato Grosso Gilberto Figueiredo destacou o descuido da população principalmente nas festas de final de ano, que foi grande responsável pelo aumento da propagação do vírus em todo o estado. Os boletins da última semana apontam que a média móvel de novos casos já atingiu 1.380 casos/dia e superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Especialistas alertam para o risco de um novo pico, para o mês de fevereiro. Veja vídeo:

