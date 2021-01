Regional 17/01/2021 09:28 Nortão Online Colidense de 10 anos é selecionado para jogar nas categorias de base do Avaí O atleta Victor Gabriel Pereira Rocatto, de 10 anos esteve na última semana, passando por um período de avaliação nas categorias de base do Avaí Futebol Clube, juntamente com mais quatro garotos da Escola de Futebol Atlético Colíder. Victor foi aprovado já nos primeiros dias de avaliação e 3 garotos irão retornar no mês de junho para nova avaliação. O diretor da Escola, Charles Araújo, que estava acompanhando os garotos na avaliação, está muito contente com o resultado desses garotos que vem se destacando pelo bom nível técnico apresentado. “Recentemente um aluno da categoria sub/15 foi aprovado no Cuiabá EC e agora da categoria sub/11, isso mostra o quanto esses garotos estão focados em busca dos seus sonhos. Vale ressaltar o comprometimento dos pais que valorizam nosso trabalho, que sempre respeitou o sonho do aluno e mesmo com a pandemia e algumas restrições de treinos, buscamos sempre buscar o melhor para cada aluno. É muito comum os pais ter o sonho maior que o da criança, isso acaba prejudicando e atrapalhando muitos talentos, victor já passou em algumas fases de avaliação em outros clubes do país e os pais respeitaram o processo, o que é um ponto positivo.” enfatizou Charles Victor deve se mudar para Florianópolis-SC para se apresentar ao clube já nos próximos dias. Os amigos e moradores colidense estão na torcida para que Victor e mais garotos possam realizar seus sonhos e ter sucesso com o futebol.

