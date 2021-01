Regional 17/01/2021 18:24 Bárbara Sá/RD News Rotam fecha baile funk no meio da rua, com som alto e muita droga A Rotam fechou fechou um baile funk, na madrugada deste domingo (17), em Campo Verde (a 131 km de Cuiabá), que ocorria no meio da rua. Vários moradores da região acionaram a Polícia Militar por conta do som alto e uso de drogas no local. Três foram presos na ação. De acordo com a PM, o baile funk estava acontecendo na avenida Brasil, próximo à conveniência 747. Segundo denúncias, as pessoas estavam usando drogas, ingerindo bebidas alcoólicas e com som automotivo. No local, os policias perceberam o excesso de volume de som automotivo e prenderam três pessoas por perturbação do sossego alheio, juntamente com os carros com som automotivo. O encerramento do baile não necessitou de força, pois os participantes colaboraram e dispersaram rapidamente. Outros 13 carros e 10 motos foram apreendidos e levados ao pátio do Ciretran da cidade.

Voltar + Regional