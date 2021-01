Regional 18/01/2021 09:51 Nortão Online Animais na pista causam três acidentes na MT-320 Três acidentes ocorreram neste domingo, na MT-320, provocados por animais silvestres na pista. O primeiro acidente, de acordo com a empresa Via Brasil, ocorreu por volta das 19:31h entre Colíder e Nova Canaã do Norte. Uma moto, conduzida por uma mulher, veio a colidir com uma capivara. A mulher ficou ferida e foi socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital. Às 21:46h próximo ao km 100, um veículo acabou colidindo com quatro capivaras que estavam na via. Ninguém ficou ferido no acidente. Não foi informado se os animais sobreviveram. E por fim, por volta das 22:31h no km 177, uma anta atravessou a pista e foi atropelada por uma caminhonete Hillux, próximo à Nova Canaã. Não houve feridos no veículo. A anta morreu. O veículo ficou bastante danificado.

