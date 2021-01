Concurso que premia escritores e artistas visuais de Mato Grosso está com inscrições abertas

Edital já está disponível no link “Dixtopia” do portal Cidad(ã)o Cultura

Com as adversidades impostas pela pandemia, o mundo teve que desacelerar e palavras como o silêncio, tempo e distância marcaram discursos. Sincronicamente, as transformações culturais e mudanças de comportamento eram acompanhadas das janelas virtuais.

Uma reflexão sobre este cenário é proposta de um concurso que motiva criações literárias e de artes visuais, sob a perspectiva do futuro. O edital com informações sobre o concurso que vai premiar 12 artistas com R$ 1 mil cada, já está disponível no portal Cidadã(o) Cultura (cidadaocultura.com.br), no link “Dixtopia”, nome do projeto que recebe incentivo da Lei Aldir Blanc.

Uma das idealizadoras do concurso, a jornalista e produtora cultural Marianna Marimon explica que o enquadramento temático “futuros distópicos”, é o princípio norteador das obras que serão submetidas à análise de uma banca de especialistas em literatura e artes visuais.

“Serão escolhidos seis projetos de cada linguagem. A ideia é estimular os artistas a imaginar outros mundos possíveis, a retratar transformações do seu cotidiano em um cenário de pandemia. Muita gente canalizou suas emoções na arte. A ideia é que tirem projetos da gaveta. Mas é claro, como as inscrições ocorrem no período de um mês, há tempo hábil também para desenvolver novas obras com essa vertente”.

O secretário de Estado de Cultura, Esportes e Lazer (Secel-MT), Beto Machado ressalta a relevância do projeto, por ampliar a oportunidade a mais artistas mato-grossenses.

“O Dixtopia viabiliza a produção cultural de uma equipe que pensou em promover a inclusão de mais artistas no processo, ao tempo em que projeta novos nomes da literatura e das artes visuais sob o viés de uma linguagem inovadora”, observa.

As inscrições para o concurso Dixtopia são gratuitas e seguem até o dia 18 de fevereiro. As obras e documentos que garantem a participação no edital deverão ser enviados para o e-mail concursodixtopia@gmail.com com o assunto “habilitação do candidato”. O resultado será divulgado no site do Cidadão Cultura e nas redes sociais no dia 1º de março.

Revista digital e impressa

O projeto Dixtopia contempla ainda, leitores mato-grossenses ávidos pela linguagem experimental que reflete sobre temas do futuro, especialmente em um período marcado pelo salto tecnológico.

Os artistas interessados podem participar com contos, micro contos, poesias, ilustrações, poemas visuais, desenhos, colagens e fotografias. Os premiados terão suas obras divulgadas em uma revista nas versões impressa e digital.

Marianna ressalta que a disponibilização do conteúdo em plataforma digital amplifica o alcance da arte mato-grossense.

“A revista de arte servirá não só como portfólio dos artistas, como também, cumprirá com a função de um mural da produção artística mato-grossense, acessível a entusiastas da literatura e das artes visuais do mundo todo, além de registrar as impressões sobre um tempo que é divisor de águas”.

Será lançada até o final de abril de 2021 e além de disponibilizada para download gratuito, chegará a instituições públicas de ensino em formato impresso.

O projeto “Dixtopia” é realizado com recursos do edital da Lei Aldir Blanc - viabilizado pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, em parceria com o Governo Federal, via Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Serviço

Dixtopia

Concurso literário e de artes visuais

Inscrições de 18 de janeiro a 18 de fevereiro

Resultado será divulgado no dia 1º de março