Regional 18/01/2021 10:39 Yuri Ramires - Gazeta Digital Nova Mutum: Casal de namorados sofre tentativa de homicídio em casa; homem leva 3 tiros Djeferson Kronbauer/PowerMix Duas pessoas foram baleadas na noite de domingo (17), no bairro Flor de Pequi 1, em Nova Mutum (264 km ao Norte de Cuiabá), sendo uma menor de 17 anos e um homem de 27. O carro em que eles estavam foi cravado de tiros. Polícia investiga o crime. Polícia Militar foi acionada por volta das 19h30, após populares flagrarem a tentativa de homicídio. No local, eles encontraram um Pálio branco com várias perfurações, além disso, em uma casa, estava um rapaz baleado. Na versão das vítimas, que são namorados, eles estavam em casa quando foram surpreendidos pelos atiradores. O homem foi atingido por ao menos 3 tiros e correu pulando muro das casas para se esconder. A menor foi atingida por um tiro, que pode ter sido de bala perdida. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde. O crime foi registrado e será investigado.

