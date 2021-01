Regional 18/01/2021 15:33 Juliana Carvalho Sema-MT Operação integrada desativa garimpos ilegais em Aripuanã Foto: Sema/MT Uma operação integrada desativou cinco garimpos ilegais na Floresta Amazônica na região de Aripuanã, 867 km ao Norte de Cuiabá. Durante a ação, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Força Nacional, Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) inutilizaram 11 motores estacionários para impedir a retomada da exploração ilegal de ouro. Os profissionais também vistoriaram e inutilizaram 50 barracos utilizados como ponto de apoio pelos infratores. Pertences e utensílios domésticos foram retirados dos locais para que não fossem consumidos pelo fogo. A operação realizada ao longo na última semana também resultou na apreensão de três máquinas escavadeiras, um gerador, duas bombas d'água, três motosserras e diversas ferramentas. As máquinas foram removidas do local e enviadas para Cuiabá. O proprietário de uma das áreas estava presente no local e foi conduzido para a delegacia pelo crime ambiental e por porte ilegal de arma de fogo. Das cinco áreas fiscalizadas, duas ainda estavam em pleno funcionamento. O Comando da Polícia Militar em Aripuanã também ofereceu todo apoio necessário.

Veja também sobre Operação integrada Aripuanã garimpos ilegais Mato Grosso Voltar + Regional